Зеленский вручил государственные награды паралимпийцам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с паралимпийцами. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с паралимпийцами и их тренерами. Он вручил им государственные заслуги.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Встреча Зеленского с паралимпийцами

"138 спортсменов в 17 видах спорта — каждый и каждая. Все, кто на Паралимпийских играх в Париже расширил географию украинских побед, принес Украине чрезвычайно вдохновляющий результат: 82 медали — 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых", — подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с паралимпийцами. Фото: ОП

Он отметил, что Украина гордится всеми своими спортивными героями. По его словам, паралимпийцы еще раз продемонстрировали миру, что украинцы нация сильных людей.

Зеленский поблагодарил их за силу и умение быть выше любых обстоятельств.

"И спасибо всей нашей команде Украины — каждому и каждой, кто работает со сборной, кто помогает, кто поддерживает. Спасибо вашим семьям, каждому тренеру, всем вам. Украина гордится вами", — добавил он.

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