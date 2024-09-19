Зеленський вручив державні нагороди паралімпійцям України

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з паралімпійцями. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з паралімпійцями та їх тренерами. Він вручив їм державні нагороди.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з паралімпійцями

"138 спортсменів у 17 видах спорту — кожен і кожна. Всі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі —22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові", — наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з паралімпійцями. Фото: ОП

Він зазначив, що Україна пишається всіма своїми спортивними героями. За його словами, паралімпійці ще раз продемонстрували світові, що українці — нація сильних людей.

Зеленський подякував їм за силу та вміння бути вище, ніж будь-які обставини.

"І дякую всій нашій команді України — кожному й кожній, хто працює зі збірною, хто допомагає, хто підтримує. Дякую вашим родинам, кожному тренеру, усім вам. Україна пишається вами", — додав він.

Нагадаємо, Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі.

"Арсенал" знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії.

Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.