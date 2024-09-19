Зеленський вручив державні нагороди паралімпійцям України

Зеленський зустрівся з паралімпійцями та вручив їм державні нагороди
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з паралімпійцями та їх тренерами. Він вручив їм державні нагороди.
Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 19 вересня.
Зустріч Зеленського з паралімпійцями
"138 спортсменів у 17 видах спорту — кожен і кожна. Всі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі —22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові", — наголосив глава держави.
Він зазначив, що Україна пишається всіма своїми спортивними героями. За його словами, паралімпійці ще раз продемонстрували світові, що українці — нація сильних людей.
Зеленський подякував їм за силу та вміння бути вище, ніж будь-які обставини.
"І дякую всій нашій команді України — кожному й кожній, хто працює зі збірною, хто допомагає, хто підтримує. Дякую вашим родинам, кожному тренеру, усім вам. Україна пишається вами", — додав він.
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