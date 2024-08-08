Олимпиада-2024 — украинский борец Жан Беленюк заявил о завершении карьеры

Жан Беленюк заявил о завершении карьеры в борьбе
Украинский борец Жан Беленюк, получивший сегодня бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в греко-римской борьбе, заявил, что завершает карьеру в этом виде спорта.
Об этом сообщило издание Tribuna.com в четверг, 8 августа.
После получения бронзовой медали Беленюк снял борцовки
Беленюк снял обувь после завоевания бронзы Олимпиады — жест, которым традиционно объявляют о завершении карьеры.
"Карьеру в борьбе я закончил, но у меня новое хобби — настольный теннис. Здесь в Париже 58-летняя спортсменка участвовала. Поэтому у меня еще 25 лет в запасе, чтобы попасть еще раз в Игры", — сказал Беленюк.
Напомним, Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов, получивших для Украины еще две медали на Олимпийских играх в Париже. Сегодня Жан Беленюк и Парвиз Насибов в греко-римской борьбе взяли бронзовую и серебряную медали.
Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских играх.
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