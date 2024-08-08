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Жан Беленюк заявив про завершення кар'єри у боротьбі

8 серпня 2024 23:51
Галина Шподарева - редактор
Олімпіада-2024 — український борець Жан Беленюк заявив про завершення кар'єри
Жан Беленюк. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Український борець Жан Беленюк, який сьогодні здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Парижі у греко-римській боротьбі,  заявив, що завершує карʼєру в цьому виді спорту. 

Про це повідомило видання Tribuna.com у четвер, 8 серпня.

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Жан Беленюк. Фото: Телеканал Xsport

Після здобуття бронзової медалі Беленюк зняв борцівки

Беленюк зняв взуття після завоювання бронзи Олімпіади – це жест, яким традиційно оголошують про завершення карʼєри.

"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі — настільний теніс. Тут в Парижі 58-річна спортсменка брала участь. Тому у мене ще 25 років в запасі, щоб потрапити ще раз на Ігри", — сказав Беленюк.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам, які здобули для України ще дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. Сьогодні Жан Беленюк та Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі взяли бронзову та срібну медалі. 

Жан Беленюк отримав бронзу на Олімпійських Іграх. 

Насібов з одним оком програв бій у фіналі Олімпіади — українець взяв "срібло".

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024.

спорт Україна Олімпійські ігри Олімпіада-2024 боротьба греко-римська боротьба олімпіада бронза медаль

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