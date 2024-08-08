Олімпіада-2024 — український борець Жан Беленюк заявив про завершення кар'єри

Жан Беленюк. Фото: Reuters

Український борець Жан Беленюк, який сьогодні здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Парижі у греко-римській боротьбі, заявив, що завершує карʼєру в цьому виді спорту.

Про це повідомило видання Tribuna.com у четвер, 8 серпня.

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Жан Беленюк. Фото: Телеканал Xsport

Після здобуття бронзової медалі Беленюк зняв борцівки

Беленюк зняв взуття після завоювання бронзи Олімпіади – це жест, яким традиційно оголошують про завершення карʼєри.

"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі — настільний теніс. Тут в Парижі 58-річна спортсменка брала участь. Тому у мене ще 25 років в запасі, щоб потрапити ще раз на Ігри", — сказав Беленюк.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам, які здобули для України ще дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. Сьогодні Жан Беленюк та Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі взяли бронзову та срібну медалі.

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