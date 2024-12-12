Владислав Крапивцов стал игроком Жироны, где присоединился к Цыганкову

Владислав Крапивцов. Фото: "Жирона"

Закончились скитания голкипера молодежной сборной Украины U-21 Владислава Крапивцова по Европе. С третьей попытки футболисту удалось подписать контракт с клубом из топового чемпионата.

О подписании контракта с Крапивцовым сообщил официальный сайт испанской "Жироны".

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После развала "Днепра-1" и успешных выступлений Крапивцова за молодежную сборную его решили продвигать на европейский рынок. Изначально агент вратаря Вадим Шаблий повез подопечного в Англию.

Крапивцов на Туманном Альбионе тренировался с "Челси" и с "Арсеналом". Оба английских гранда были готовы его подписать. Однако, им помешали правила АПЛ по привлечению иностранцев не из стран Евросоюза.

В Испании правила не такие строгие как в Англии и Италии и поэтому "Жирона" подписала 19-летнего уроженца Харькова после тщательного просмотра.

Отметим, что в "Жироне" играет украинский вингер Виктор Цыганков.

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