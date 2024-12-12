Владислав Крапивцов став гравцем Жирони, де приєднався до Циганкова

Владислав Кропивцов. Фото: "Жирона"

Завершилися мандри Європою голкіпера молодіжної збірної України U-21 Владислава Крапивцова. З третьої спроби футболісту вдалося підписати контракт з клубом топового чемпіонату.

Про підписання контракту з Крапивцовим повідомив офіційний сайт іспанської "Жирони".

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Крапивцов приєднався до Циганкова

Після розпаду "Дніпра-1" і успішних виступів Крапивцова за молодіжну збірну, його вирішили просувати на європейський ринок. Спочатку агент воротаря Вадим Шаблій повіз підопічного до Англії.

Крапивцов на Туманному Альбіоні тренувався з "Челсі" та "Арсеналом". Обидва англійські гранди були готові його підписати. Однак їм завадили правила АПЛ щодо залучення іноземців не з країн Євросоюзу.

В Іспанії правила менш суворі, ніж в Англії та Італії, тому "Жирона" підписала 19-річного харків’янина після ретельного перегляду.

Зазначимо, що у "Жироні" грає український вінгер Віктор Циганков.

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