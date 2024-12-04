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Жирона запропонує контракт ще одному українському футболісту

4 грудня 2024 12:20
Станіслав Костюк - Редактор
Зірка молодіжної збірної України виступатиме за Жирону
Владислав Крапивцов у складі збірної України. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер молодіжної збірної України Владислав Крапівцов знайшов новий клуб Найближчим часом він підпише контракт з іспанською "Жироною".

Крапивцов вже кілька тижнів тренується в Іспанії, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Тренерський штаб "Жирони" залишився задоволеним роботою 19-річного воротаря Владислава Крапивцова з командою. Попри чутки про повернення в Україну заради контракту із житомирським "Поліссям", молодий голкіпер залишиться в Іспанії.

Владислав Крапівцов
Владислав Крапивцов на тренуванні. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Крапивцов гратиме з Циганковим

"Жирона" готова запропонувати українцеві угоду, яка буде підписана до кінця цього року. Владислав Крапивцов став вільним агентом після ліквідації футбольного клубу "Дніпро-1". Восени він поїхав до Англії, де пройшов перегляд у "Челсі" та "Арсеналі", проте лондонські клуби не змогли підписати воротаря.

Після цього Крапивцов вирушив на перегляд до Іспанії й переконав Мічела Санчеса у тому, що гідний виступати за цю команду. Владислав працюватиме у молодіжному складі, але тренуватиметься з основою та зможе поборотися за місце на полі.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик зацікавив декілька клубів, але лондонці не хочуть відпускати його в оренду.

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