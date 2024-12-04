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Жирона предложит контракт еще одному украинскому футболисту

4 декабря 2024 12:20
Станислав Костюк - Редактор
Звезда молодежной сборной Украины будет выступать за Жирону
Владислав Крапивцов в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов нашел новый клуб. В ближайшее время он подпишет контракт с испанской "Жироной". 

Крапивцов уже несколько недель тренируется в Испании, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Тренерский штаб "Жироны" остался доволен работой 19-летнего вратаря Владислава Крапивцова с командой. Несмотря на слухи о возвращении в Украину ради контракта с житомирским "Полесьем", молодой голкипер останется в Испании. 

Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Крапивцов будет играть с Цыганковым 

"Жирона" готова предложить украинцу соглашение, которое будет подписано до конца нынешнего года. Владислав Крапивцов стал свободным агентом после ликвидации футбольного клуба "Днепр-1". Осенью он уехал в Англии, где прошел просмотр в "Челси" и "Арсенале", однако лондонские клубы не смогли подписать вратаря. 

После этого Крапивцов отправился на просмотр в Испанию и убедил Мичела Санчеса в том, что достоин выступать за эту команду. Владислав будет работать в молодежном составе, но будет тренироваться с основой и сможет побороться за место на поле. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик заинтересовал несколько клубов, но лондонцы не хотят отпускать его в аренду. 

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