Звезда молодежной сборной Украины будет выступать за Жирону

Владислав Крапивцов в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Голкипер молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов нашел новый клуб. В ближайшее время он подпишет контракт с испанской "Жироной".

Крапивцов уже несколько недель тренируется в Испании, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Крапивцов будет играть с Цыганковым

"Жирона" готова предложить украинцу соглашение, которое будет подписано до конца нынешнего года. Владислав Крапивцов стал свободным агентом после ликвидации футбольного клуба "Днепр-1". Осенью он уехал в Англии, где прошел просмотр в "Челси" и "Арсенале", однако лондонские клубы не смогли подписать вратаря.

После этого Крапивцов отправился на просмотр в Испанию и убедил Мичела Санчеса в том, что достоин выступать за эту команду. Владислав будет работать в молодежном составе, но будет тренироваться с основой и сможет побороться за место на поле.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик заинтересовал несколько клубов, но лондонцы не хотят отпускать его в аренду.

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