Жирона отказывается продавать Довбика в Атлетико — детали

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард сборной Украины Артем Довбик был официально признан лучшим игроком "Жироне" в сезоне 2023/2024. Он завоевал трофей "Пичичи" и помог каталонскому клубу впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.

"Жирона" хочет удержать украинца в команде на следующий сезон, сообщает Marca.

Читайте также:

Руководство испанской "Жироны" проведет переговоры с агентом Артема Довбика о продлении контракта с клубом на улучшенных условиях. Это решение было принято на фоне слухов о том, что украинцем активно интересуется известный клуб.

Артем Довбик был признан лучшим игроком "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика в "Атлетико"

Мадридцы собираются отпустить Мемфиса Депая и Альваро Морату. Вместо этих форвардов главный тренер столичной команды Диего Симеоне попросил президента клуба подписать Артема Довбика. "Атлетико" собирается выплатить "Жироне" 40 млн евро за игрока. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Довбика.

Согласно информации испанских журналистов, Довбик уже провел переговоры с "Атлетико" и согласился на условия клуба. Теперь "матрасники" должны согласовать его трансфер с "Жироной", однако это будет сложно сделать. Каталонцы хотят сохранить своего главного голеадора.

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Цыганков назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Луческу дал прогноз на выступления сборной Украины на Евро-2024.