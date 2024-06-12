Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жирона признала Довбика лучшим игроком сезона и изменила цену на украинца arrow

Жирона признала Довбика лучшим игроком сезона и изменила цену на украинца

12 июня 2024 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона отказывается продавать Довбика в Атлетико — детали
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик был официально признан лучшим игроком "Жироне" в сезоне 2023/2024. Он завоевал трофей "Пичичи" и помог каталонскому клубу впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. 

"Жирона" хочет удержать украинца в команде на следующий сезон, сообщает Marca

Читайте также:

Руководство испанской "Жироны" проведет переговоры с агентом Артема Довбика о продлении контракта с клубом на улучшенных условиях. Это решение было принято на фоне слухов о том, что украинцем активно интересуется известный клуб. 

Артем Довбик стал лучшим игроком Жироны
Артем Довбик был признан лучшим игроком "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика в "Атлетико" 

Мадридцы собираются отпустить Мемфиса Депая и Альваро Морату. Вместо этих форвардов главный тренер столичной команды Диего Симеоне попросил президента клуба подписать Артема Довбика. "Атлетико" собирается выплатить "Жироне" 40 млн евро за игрока. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Довбика. 

Согласно информации испанских журналистов, Довбик уже провел переговоры с "Атлетико" и согласился на условия клуба. Теперь "матрасники" должны согласовать его трансфер с "Жироной", однако это будет сложно сделать. Каталонцы хотят сохранить своего главного голеадора. 

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Цыганков назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Луческу дал прогноз на выступления сборной Украины на Евро-2024.

Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина