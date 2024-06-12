Жирона відмовляється продавати Довбика в Атлетіко — деталі

Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форварда збірної України Артема Довбика було офіційно визнано найкращим гравцем "Жироні" в сезоні 2023/2024. Він завоював трофей "Пічічі" та допоміг каталонському клубу вперше в історії вийти до Ліги чемпіонів.

"Жирона" хоче утримати українця в команді наступного сезону, повідомляє Marca.

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Керівництво іспанської "Жирони" проведе переговори з агентом Артемом Довбиком про продовження контракту з клубом на покращених умовах. Це рішення було ухвалено на тлі чуток про те, що українцем активно цікавиться відомий клуб.

Артема Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика в "Атлетіко"

Мадридці збираються відпустити Мемфіса Депая та Альваро Морату. Замість цих форвардів головний тренер столичної команди Дієго Сімеоне попросив президента клубу підписати Артема Довбика. "Атлетіко" збирається виплатити "Жироні" 40 млн євро за гравця. Саме таку суму відступних прописано в контракті Довбика.

За інформацією іспанських журналістів, Довбик уже провів переговори з "Атлетіко" та погодився на умови клубу. Тепер "матрацники" повинні погодити його трансфер із "Жироною", проте це буде складно зробити. Каталонці хочуть зберегти свого головного голеадора.

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