Жирона нашла замену Довбику в чемпионате Италии

Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Руководство "Жироны" уже готовит замену Артему Довбику, который этим летом может перейти в другую команду. Каталонцы готовы вернуть одного из форвардов, который уже выступал за этот клуб.

"Жирона" нашла замену Довбику в итальянской Серии А, сообщает Messaggero.

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Артем Довбик стал лидером "Жироны" в прошлом сезоне. Он забил 24 гола в Ла Лиге и был признан лучшим игроком каталонской команды. Сразу несколько известных клубов хотят подписать украинского форварда. "Атлетико" предлагает за него 40 млн евро, а "Жирона" уже ищет нового нападающего.

Валентин Кастельянос может вернуться в "Жирону". Фото: instagram.com/tatycastellanos11/

Кто заменит Довбика

Главным кандидатом на переход в "Жирону" стал 25-летний Валентин "Тати" Кастельянос. Он уже выступал в каталонской команде на правах аренды в прошлом сезоне и забил 13 голов в 35 матчах. Сейчас аргентинец защищает цвета римского "Лацио".

Валентин Кастельянос (слева) в составе "Лацио". Фото: instagram.com/tatycastellanos11/

Итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 20 млн евро. "Жирона" сможет себе позволить такой трансфер, если выгодно продаст Довбика. Однако каталонцы торгуются с "Лацио" и пока предлагают только 15 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Кастельянос сыграл 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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