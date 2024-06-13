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Жирона нашла замену Довбику и готовит неожиданный трансфер

13 июня 2024 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона нашла замену Довбику в чемпионате Италии
Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Жироны" уже готовит замену Артему Довбику, который этим летом может перейти в другую команду. Каталонцы готовы вернуть одного из форвардов, который уже выступал за этот клуб. 

"Жирона" нашла замену Довбику в итальянской Серии А, сообщает Messaggero

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Артем Довбик стал лидером "Жироны" в прошлом сезоне. Он забил 24 гола в Ла Лиге и был признан лучшим игроком каталонской команды. Сразу несколько известных клубов хотят подписать украинского форварда. "Атлетико" предлагает за него 40 млн евро, а "Жирона" уже ищет нового нападающего. 

Валентин Кастельянос может вернуться в Жирону
Валентин Кастельянос может вернуться в "Жирону". Фото: instagram.com/tatycastellanos11/

Кто заменит Довбика 

Главным кандидатом на переход в "Жирону" стал 25-летний Валентин "Тати" Кастельянос. Он уже выступал в каталонской команде на правах аренды в прошлом сезоне и забил 13 голов в 35 матчах. Сейчас аргентинец защищает цвета римского "Лацио". 

Валентин Кастельянос
Валентин Кастельянос (слева) в составе "Лацио". Фото: instagram.com/tatycastellanos11/

Итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 20 млн евро. "Жирона" сможет себе позволить такой трансфер, если выгодно продаст Довбика. Однако каталонцы торгуются с "Лацио" и пока предлагают только 15 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Кастельянос сыграл 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. 

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Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
Футбол трансферы

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