Жирона нашла замену Довбику в чемпионате Италии

Жирона нашла замену Довбику и готовит неожиданный трансфер
Руководство "Жироны" уже готовит замену Артему Довбику, который этим летом может перейти в другую команду. Каталонцы готовы вернуть одного из форвардов, который уже выступал за этот клуб.
"Жирона" нашла замену Довбику в итальянской Серии А, сообщает Messaggero.
Артем Довбик стал лидером "Жироны" в прошлом сезоне. Он забил 24 гола в Ла Лиге и был признан лучшим игроком каталонской команды. Сразу несколько известных клубов хотят подписать украинского форварда. "Атлетико" предлагает за него 40 млн евро, а "Жирона" уже ищет нового нападающего.
Кто заменит Довбика
Главным кандидатом на переход в "Жирону" стал 25-летний Валентин "Тати" Кастельянос. Он уже выступал в каталонской команде на правах аренды в прошлом сезоне и забил 13 голов в 35 матчах. Сейчас аргентинец защищает цвета римского "Лацио".
Итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 20 млн евро. "Жирона" сможет себе позволить такой трансфер, если выгодно продаст Довбика. Однако каталонцы торгуются с "Лацио" и пока предлагают только 15 млн евро.
В сезоне 2023/2024 Кастельянос сыграл 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу.
Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры.
"Барселона" продаст четырех звездных игроков ради двух новичков.
Цыганков назвал второе любимое увлечение после футбола.
"Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.
Читайте Новини.LIVE!