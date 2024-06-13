Жирона знайшла заміну Довбику у чемпіонаті Італії

Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Керівництво "Жирони" вже готує заміну Артему Довбику, який цього літа може перейти до іншої команди. Каталонці готові повернути одного із форвардів, який уже виступав за цей клуб.

"Жирона" знайшла заміну Довбику в італійській Серії А, повідомляє Messaggero.

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Артем Довбик став лідером "Жирони" минулого сезону. Він забив 24 голи в Ла-Лізі й був визнаний найкращим гравцем каталонської команди. Одразу декілька відомих клубів хочуть підписати українського форварда. "Атлетіко" пропонує за нього 40 млн євро, а "Жирона" вже шукає нового нападника.

Валентин Кастельянос може повернутися до "Жирони". Фото: instagram.com/tatycastellanos11/

Хто замінить Довбика

Головним кандидатом на перехід до "Жирони" став 25-річний Валентин "Таті" Кастельянос. Він уже виступав у каталонській команді на правах оренди минулого сезону та забив 13 голів у 35 матчах. Наразі аргентинець захищає кольори римського "Лаціо".

Валентин Кастельянос (ліворуч) у складі "Лаціо". Фото: instagram.com/tatycastellanos11/

Італійський клуб хоче отримати за футболіста щонайменше 20 млн євро. "Жирона" зможе собі дозволити такий трансфер, якщо вигідно продасть Довбика. Проте каталонці торгуються з "Лаціо" і поки що пропонують лише 15 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Кастельянос зіграв 35 матчів, забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі.

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