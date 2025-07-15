Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жироне будет сложно удержать Цыганкова, которого зовут в АПЛ

Жироне будет сложно удержать Цыганкова, которого зовут в АПЛ

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:41
Цыганкова пригласили в АПЛ — как отреагировала Жирона
Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. На игрока каталонской "Жироны" нашлись покупатели в Англии. 

Сразу три клуба местной Премьер-лиги претендуют на украинца, сообщает El Nacional

Реклама
Читайте также:

Виктор Цыганков стал лидером середины поля "Жироны". В прошлом сезоне травмы помешали 27-летнему хавбеку стабильно демонстрировать свой лучший футбол, но он внес лепту в то, что каталонцам удалось избежать вылета в Сегунду. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков работает на тренировке. Фото:  instagram.com/gironafc/

Кто претендует на Цыганкова 

На опытного и креативного полузащитника обратили внимание в Англии. "Эвертон", где выступает другой воспитанник "Динамо" Виталий Миколенко, готов сделать "Жироне" официальное предложение по игроку. Запросы о трансфере Виктора готовят "Кристал Пэлас" и "Сандерленд". 

Руководство "Жироны" повысило трансферную стоимость Цыганкова до 20 млн евро и была готова его продать. Однако наставник команды Мичел Санчес попросил сохранить украинца в команде. Наставник уверен, что Виктор станет одним из основополагающих футболистов "Жироны" в сезоне 2025/2026. Однако не исключено, что в это трансферное окно Цыганков все же сменит клуб. Многое будет зависеть от щедрости потенциальных покупателей. 

Напомним, украинская звезда бокса Кира Макогоненко проведет бой перед реваншем Усика и Дюбуа. 

Поединки украинских команд в еврокубках можно будет посмотреть сразу в двух источниках. 

Известный испанский клуб проявляет настойчивый интерес к украинскому голкиперу Андрею Лунину. 

Эгиналдо может начать новый сезон в составе одной из команд итальянской Серии А. 

спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации