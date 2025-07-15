Цыганкова пригласили в АПЛ — как отреагировала Жирона

Жироне будет сложно удержать Цыганкова, которого зовут в АПЛ
Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. На игрока каталонской "Жироны" нашлись покупатели в Англии.
Сразу три клуба местной Премьер-лиги претендуют на украинца, сообщает El Nacional.
Виктор Цыганков стал лидером середины поля "Жироны". В прошлом сезоне травмы помешали 27-летнему хавбеку стабильно демонстрировать свой лучший футбол, но он внес лепту в то, что каталонцам удалось избежать вылета в Сегунду.
Кто претендует на Цыганкова
На опытного и креативного полузащитника обратили внимание в Англии. "Эвертон", где выступает другой воспитанник "Динамо" Виталий Миколенко, готов сделать "Жироне" официальное предложение по игроку. Запросы о трансфере Виктора готовят "Кристал Пэлас" и "Сандерленд".
Руководство "Жироны" повысило трансферную стоимость Цыганкова до 20 млн евро и была готова его продать. Однако наставник команды Мичел Санчес попросил сохранить украинца в команде. Наставник уверен, что Виктор станет одним из основополагающих футболистов "Жироны" в сезоне 2025/2026. Однако не исключено, что в это трансферное окно Цыганков все же сменит клуб. Многое будет зависеть от щедрости потенциальных покупателей.
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