Цыганкова пригласили в АПЛ — как отреагировала Жирона

Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. На игрока каталонской "Жироны" нашлись покупатели в Англии.

Сразу три клуба местной Премьер-лиги претендуют на украинца, сообщает El Nacional.

Реклама

Читайте также:

Виктор Цыганков стал лидером середины поля "Жироны". В прошлом сезоне травмы помешали 27-летнему хавбеку стабильно демонстрировать свой лучший футбол, но он внес лепту в то, что каталонцам удалось избежать вылета в Сегунду.

Виктор Цыганков работает на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Кто претендует на Цыганкова

На опытного и креативного полузащитника обратили внимание в Англии. "Эвертон", где выступает другой воспитанник "Динамо" Виталий Миколенко, готов сделать "Жироне" официальное предложение по игроку. Запросы о трансфере Виктора готовят "Кристал Пэлас" и "Сандерленд".

Руководство "Жироны" повысило трансферную стоимость Цыганкова до 20 млн евро и была готова его продать. Однако наставник команды Мичел Санчес попросил сохранить украинца в команде. Наставник уверен, что Виктор станет одним из основополагающих футболистов "Жироны" в сезоне 2025/2026. Однако не исключено, что в это трансферное окно Цыганков все же сменит клуб. Многое будет зависеть от щедрости потенциальных покупателей.

Напомним, украинская звезда бокса Кира Макогоненко проведет бой перед реваншем Усика и Дюбуа.

Поединки украинских команд в еврокубках можно будет посмотреть сразу в двух источниках.

Известный испанский клуб проявляет настойчивый интерес к украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Эгиналдо может начать новый сезон в составе одной из команд итальянской Серии А.