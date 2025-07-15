Циганкова запросили в АПЛ — як відреагувала Жирона

Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Хавбек збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа. На гравця каталонської "Жирони" знайшлися покупці в Англії.

Одразу три клуби місцевої Прем'єр-ліги претендують на українця, повідомляє El Nacional.

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Віктор Циганков став лідером середини поля "Жирони". Минулого сезону травми завадили 27-річному хавбеку стабільно демонструвати свій найкращий футбол, але він зробив свій внесок у те, що каталонцям вдалося уникнути вильоту в Сегунду.

Віктор Циганков працює на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Хто претендує на Циганкова

На досвідченого та креативного півзахисника звернули увагу в Англії. "Евертон", де виступає інший вихованець "Динамо" Віталій Миколенко, готовий зробити "Жироні" офіційну пропозицію щодо гравця. Запити про трансфер Віктора готують "Кристал Пелас" та "Сандерленд".

Керівництво "Жирони" підвищило трансферну вартість Циганкова до 20 млн євро та було готове його продати. Однак наставник команди Мічел Санчес попросив зберегти українця в команді. Наставник упевнений, що Віктор стане одним з основоположних футболістів "Жирони" в сезоні 2025/2026. Однак не виключено, що в це трансферне вікно Циганков усе ж таки змінить клуб. Багато чого залежатиме від щедрості потенційних покупців.

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