Паралимпийская сборная Украины 4 августа завоевала очередные золотые медали

Андрей Трусов в заплыве на 50 метров. Фото: Reuters

По итогам седьмого дня соревнований на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины выиграла шесть золотых медалей. Общее количество золотых наград составило – 13.

Таким образом, Украина уже вошла в десятку лучших в медальном зачете и сейчас наша сборная занимает седьмое место, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Золото" в украинскую копилку принесли:

Анастасия Москаленко в толкании ядра (класс 32F);

Андрей Трусов в заплыве на 50 метров фристайлом (класс S7);

Ярослав Денисенко в заплыве на 100 метров фристайлом (класс S7);

Марина Пиддубна в заплыве миксом 4х100 метров;

Анна Стеценко в заплыве миксом 4х100 метров;

Алексей Вирченко в заплыве миксом 4х100 метров.

"Серебро" украинцы завоевали в таких дисциплинах:

Мария Шпатковская в толкании ядра (класс 32F);

Анна Стеценко в заплыве на 100 метров фристайлом;

Максим Веракса в заплыве на 100 метров фристайлом.

Медальный зачет Паралимпиады-2024. Фото: Скриншот

Таким образом, благодаря усилиям наших паралимпийцев, Украина продолжает держаться в медальном зачете на седьмом месте, войдя в десятку лучших. У нас 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая медаль. Общее количество наград составило 52.

Лидером медального зачета остается Китай, уже завоевавший 135 медалей. На второй позиции Великобритания — 74 медали. Третью строчку занимает США — 63 медали.

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