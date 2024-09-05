Паралимпийская сборная Украины 4 августа завоевала очередные золотые медали

Ни единой "бронзы", зато шесть "золотых" наград — как 4 августа выступили украинские паралимпийцы
По итогам седьмого дня соревнований на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины выиграла шесть золотых медалей. Общее количество золотых наград составило – 13.
Таким образом, Украина уже вошла в десятку лучших в медальном зачете и сейчас наша сборная занимает седьмое место, сообщил портал Новини.LIVE.
В каких видах спорта получили медали украинцы
"Золото" в украинскую копилку принесли:
- Анастасия Москаленко в толкании ядра (класс 32F);
- Андрей Трусов в заплыве на 50 метров фристайлом (класс S7);
- Ярослав Денисенко в заплыве на 100 метров фристайлом (класс S7);
- Марина Пиддубна в заплыве миксом 4х100 метров;
- Анна Стеценко в заплыве миксом 4х100 метров;
- Алексей Вирченко в заплыве миксом 4х100 метров.
"Серебро" украинцы завоевали в таких дисциплинах:
- Мария Шпатковская в толкании ядра (класс 32F);
- Анна Стеценко в заплыве на 100 метров фристайлом;
- Максим Веракса в заплыве на 100 метров фристайлом.
Таким образом, благодаря усилиям наших паралимпийцев, Украина продолжает держаться в медальном зачете на седьмом месте, войдя в десятку лучших. У нас 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая медаль. Общее количество наград составило 52.
Лидером медального зачета остается Китай, уже завоевавший 135 медалей. На второй позиции Великобритания — 74 медали. Третью строчку занимает США — 63 медали.
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