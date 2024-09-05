Паралімпійська збірна України 4 серпня отримала чергові золоті медалі

Жодної "бронзи", але шість "золотих" нагород — як 4 серпня виступили українські паралімпійці
За підсумками сьомого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України виграла шість золотих медалей. Загальна кількість золотих нагород склала — 13.
Таким чином Україна вже увійшла до десятки найкращих у медальному заліку і зараз наша збірна посідає сьоме місце, повідомив портал Новини.LIVE.
В яких видах спорту отримали медалі українці
"Золото" до української скарбнички принесли:
- Анастасія Москаленко у штовханні ядра (клас 32F);
- Андрій Трусов у запливі на 50 метрів фрістайлом (клас S7);
- Ярослав Денисенко у запливі на 100 метрів фрістайлом (клас S7);
- Марина Піддубна у запливі міксом 4х100 метрів;
- Ганна Стеценко у запливі міксом 4х100 метрів;
- Олексій Вірченко у запливі міксом 4х100 метрів.
"Срібло" українці вибороли у таких дисциплінах:
- Марія Шпатківська у штовханні ядра (клас 32F);
- Ганна Стеценко у запливі на 100 метрів фрістайлом;
- Максим Веракса у запливі на 100 метрів фрістайлом.
Таким чином, завдяки зусиллям наших паралімпійців Україна продовжує триматись у медальному заліку на сьомому місці, увійшовши до десятки кращих. У нас 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова медаль. Загальна кількість нагород становила 52.
Лідером медального заліку залишається Китай, який вже завоював 135 медалей. На другій позиції Велика Британія — 74 медалі. Третю сходинку посідає США — 63 медалі.
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