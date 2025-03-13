Михаил Мудрик и допинг — журналист раскрыл новые факты скандала

Украинский футболист Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Украинский футболист Михаил Мудрик до сих пор находится вне игры из-за допинг-скандала. В последнее время в СМИ появляется очень мало подробностей относительно текущей ситуации.

Известный британский журналист Мэтт Лоу в подкасте London is Blue объяснил, что происходит с Мудриком и его ситуацией сейчас, пишет портал Новини.LIVE.

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Он отметил, что должен быть очень осторожным. И может лишь обобщить то, что уже известно.

Что рассказал Лоу

"С юридической стороны мне надо быть очень осторожным. Я могу лишь повторить то, что мы уже знаем. Потому что это действительно все, что мне разрешено говорить по этому поводу", — отметил журналист.

Лоу подытожил, что Мудрику дали бан. И в последнее время велась работа над его допинг-пробой B. Результат пробы пока неизвестен, и все затянулось дольше, чем ожидалось. Никаких официальных сроков для публикации результатов пробы нет.

Учитывая, что не было официальных заявлений относительно бана украинца, по словам журналиста, можно предположить, что на него все еще распространяется запрет на участие в матчах.

Лоу подчеркнул, что это пока все, что можно сказать.

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