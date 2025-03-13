Михайло Мудрик і допінг — журналіст розкрив нові факти скандалу

Український футболіст Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Український футболіст Михайло Мудрик досі знаходиться поза грою через допінг-скандал. Останнім часом в ЗМІ з'являється дуже мало подробиць щодо поточної ситуації.

Відомий британський журналіст Метт Лоу в подкасті London is Blue пояснив, що відбувається із Мудриком та його ситуацією зараз, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Він зазначив, що має бути дуже обережним. І може лише узагальнити те, що вже відомо.

Що розповів Лоу

"З юридичного боку мені треба бути дуже обережним. Я можу лише повторити те, що ми вже знаємо. Тому що це дійсно все, що мені дозволено говорити з цього приводу", — зазначив журналіст.

Лоу підсумував, що Мудрику дали бан. І останнім часом велась робота над його допінг-пробою B. Результат проби поки що невідомий, і все затягнулося довше, ніж очікувалося. Жодних офіційних термінів для публікації результатів проби немає.

Враховуючи, що не було офіційних заяв щодо бану українця, за словами журналіста, можна припустити, що на нього все ще поширюється заборона на участь у матчах.

Лоу підкреслив, що це наразі все, що можна сказати.

Нагадаємо, стало відомо, кого букмекери вважають фаворитами цьогорічної Ліги чемпіонів.

Вінгер, якого хотіло придбати київське "Динамо", вирішив переїхати до чемпіонату Росії.

"Динамо" тим часом надовго втратило новачка, який тільки приїхав до клубу.

В історії київського "Динамо" було багато гучних скандалів. Згадуємо найвідоміші з них.