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Главная Спорт Зидан прокомментировал назначение главным тренером сборной Франции

Зидан прокомментировал назначение главным тренером сборной Франции

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 13:44
Зидан обратился к Дешаму после того, как возглавил сборную Франции
Зинедин Зидан в разные моменты своей карьеры. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Федерация футбола Франции официально представила нового главного тренера. Как и анонсировалось, им стал Зинедин Зидан. Долгая эра Дидье Дешама в национальной команде подошла к концу. 

Перед Зиданом стоит цель подготовиться команду как минимум к двум ближайшим турнирам, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Весь тренерский штаб Дидье Дешама, который работал со сборной Франции с 2012 года, ушел в отставку вместе с ним. Новый наставник Зинедин Зидан привел в команду своих людей. Ему будут помогать Давид Беттони, Хамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, а также бывшие игроки "трехцветных" Фабьен Бартез и Бернар Диомед. Контракт с 54-летним специалистом заключен до лета 2030 года. 

Что Зидан сказал в первом интервью 

Новый тренер поблагодарил президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло и заявил, что давно мечтал об этой работе. Он пообещал не подвести болельщиков и предыдущего наставник Дидье Дешама, к которому Зинедин Зидан относится с больгим уважением. 

"Он проделал колоссальную работу, сделав команду одной из сильнейших в мире. На мне и моей команде лежит большая ответственность. И это мотивирует работать. Есть идеи, которые мы постараемся воплотить", — заявил Зидан. 

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В качестве футболиста нынешний тренер сборной Франции провел за национальную команду 108 матчей, в которых забил 31 гол. Вместе с "трехцветными" он становился чемпионом мира и Европы. 

Первый официальный матч под руководством Зинедина Зидана сборная Франции проведет 25 сентября в рамках Лиги Наций против Турции

Напомним, Новини.LIVE писали, что легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини не проработал в местной Федерации футбола и двух недель. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Неймар отказался тренироваться с партнерами по "Сантосу" после дубля в ворота "Шапекоэнсе". 

Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Евро-2028
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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