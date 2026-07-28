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Головна Спорт Зідан прокоментував своє призначення головним тренером збірної Франції

Зідан прокоментував своє призначення головним тренером збірної Франції

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Дата публікації: 28 липня 2026 13:44
Зідан звернувся до Дешама після того, як очолив збірну Франції
Зінедін Зідан у різні моменти своєї кар’єри. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Федерація футболу Франції офіційно представила нового головного тренера. Як і було анонсовано, ним став Зінедін Зідан. Тривала ера Дідьє Дешама у національній збірній добігла кінця.

Перед Зіданом стоїть завдання підготувати команду щонайменше до двох найближчих турнірів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Весь тренерський штаб Дідьє Дешама, який працював зі збірною Франції з 2012 року, пішов у відставку разом із ним. Новий наставник Зінедін Зідан привів у команду своїх людей. Йому допомагатимуть Давид Беттоні, Хаміду Мсаїді, Грегорі Дюпон, а також колишні гравці "триколірних" Фаб'єн Бартез і Бернар Діомед. Контракт із 54-річним фахівцем укладено до літа 2030 року.

Що Зідан сказав у першому інтерв’ю

Новий тренер подякував президенту Федерації футболу Франції Філіпу Діалло та заявив, що давно мріяв про цю роботу. Він пообіцяв не підвести вболівальників і попереднього наставника Дідьє Дешама, до якого Зінедін Зідан ставиться з великою повагою.

"Він проробив колосальну роботу, зробивши команду однією з найсильніших у світі. На мені та моїй команді лежить велика відповідальність. І це мотивує працювати. Є ідеї, які ми постараємося втілити", — заявив Зідан.

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Як футболіст нинішній тренер збірної Франції провів за національну команду 108 матчів, у яких забив 31 гол. Разом із "триколірними" він ставав чемпіоном світу та Європи.

Перший офіційний матч під керівництвом Зінедіна Зідана збірна Франції проведе 25 вересня в рамках Ліги Націй проти Туреччини.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що легендарний італійський захисник Паоло Мальдіні не пропрацював у місцевій Федерації футболу й двох тижнів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Неймар відмовився тренуватися з партнерами по "Сантосу" після дубля у ворота "Шапекоенсе".

Збірна Франції з футболу Зінедін Зідан Євро-2028
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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