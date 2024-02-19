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Зидан станет главным тренером Баварии — СМИ

19 февраля 2024 12:23
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Агабекян Карен
редактор
Зидан станет главным тренером Баварии — СМИ
Зинедин Зидан в аэропорту. Фото: instagram.com/zidane/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мюнхенская "Бавария" после трех поражений подряд от "Байера", "Лацио" и "Бохума" начало искать нового главного тренера. При этом нынешнего наставника Томаса Тухеля никто пока не уволил.

На текущий момент на первое место в списке кандидатов ставят легендарного француза Зинедина Зидана, сообщает Corriere dello Sport.

Томас Тухель
Томас Тухель покинет "Баварию". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Зидан возглавит "Баварию"

Как стало известно источникам, руководство "Баварии" рассматривает Зидана в качестве основного кандидата и поэтому уже общаются с его представителями.

Последним клубом Зидана был мадридский "Реал", из которого он ушел в 2021 году. Вокруг специалиста ведутся постоянные слухи, но от всех предложений он отказался. В том числе его хотели пригласить из "ПСЖ".

Затем ожидалось, что Зидан ждет предложения возглавить сборную Франции.

В чемпионате Германии "Бавария" идет на втором месте, отставая от "Байера" на восемь очков.

Напомним, Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

"Челси" решил продать Мудрика.

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию в Киеве.

футбол
Бавария
Зинедин Зидан
Томас Тухель

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