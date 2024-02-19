Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зідан стане головним тренером Баварії — ЗМІ arrow

Зідан стане головним тренером Баварії — ЗМІ

19 лютого 2024 12:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зідан стане головним тренером Баварії — ЗМІ
Зінедін Зідан в аеропорту. Фото: instagram.com/zidane/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мюнхенська "Баварія" після трьох поразок поспіль від "Байєра", "Лаціо" та "Бохума" почала шукати нового головного тренера. При цьому нинішнього наставника Томаса Тухеля ніхто поки що не звільнив.

Наразі на перше місце у списку кандидатів ставлять легендарного француза Зінедіна Зідана, повідомляє Corriere dello Sport.

Томас Тухель
Томас Тухель покине "Баварію". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Зідан очолить "Баварію"

Як стало відомо джерелам, керівництво "Баварії" розглядає Зідана як основного кандидата і тому вже спілкується з його представниками.

Останнім клубом Зідана був мадридський "Реал", з якого він пішов у 2021 році. Навколо фахівця точаться постійні чутки, але від усіх пропозицій він відмовився. У тому числі його хотіли запросити до "ПСЖ".

Потім очікувалося, що Зідан чекає на пропозиції очолити збірну Франції.

У чемпіонаті Німеччини "Баварія" йде на другому місці, відстаючи від "Байєра" на вісім очок.

Нагадаємо, Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві.

футбол
Баварія
Зінедін Зідан
Томас Тухель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі