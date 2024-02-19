Зідан стане головним тренером Баварії — ЗМІ

Зінедін Зідан в аеропорту. Фото: instagram.com/zidane/

Мюнхенська "Баварія" після трьох поразок поспіль від "Байєра", "Лаціо" та "Бохума" почала шукати нового головного тренера. При цьому нинішнього наставника Томаса Тухеля ніхто поки що не звільнив.

Наразі на перше місце у списку кандидатів ставлять легендарного француза Зінедіна Зідана, повідомляє Corriere dello Sport.

Томас Тухель покине "Баварію". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Зідан очолить "Баварію"

Як стало відомо джерелам, керівництво "Баварії" розглядає Зідана як основного кандидата і тому вже спілкується з його представниками.

Останнім клубом Зідана був мадридський "Реал", з якого він пішов у 2021 році. Навколо фахівця точаться постійні чутки, але від усіх пропозицій він відмовився. У тому числі його хотіли запросити до "ПСЖ".

Потім очікувалося, що Зідан чекає на пропозиції очолити збірну Франції.

У чемпіонаті Німеччини "Баварія" йде на другому місці, відстаючи від "Байєра" на вісім очок.

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