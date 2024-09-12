У Зинченко появился вариант с трансфером в известный итальянский клуб

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренерский штаб "Арсенала" определился с кандидатом на позицию левого защитника. "Канониры" собираются подписать футболиста сборной Италии.

Английский клуб готов расстаться с Александром Зинченко ради этого трансфера, сообщает InterLive.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета по-прежнему считает, что ему необходимо усилить команду, чтобы бороться с "Манчестер Сити" за чемпионский титул в АПЛ. Помимо форварда, "канониры" собираются подписать нового левого защитника.

Александр Зинченко в матче за "канониров". Фото: instagram.com/zinchenko/

Зинченко может уйти из "Арсенала"

Одной из приоритетных трансферных целей "Арсенала" стал 26-летний защитник сборной Италии Федерико Димарко. Английский клуб готов предложить "Интеру" не только 30 млн евро, но и Александра Зинченко. Реакция самого украинца на эту информацию пока неизвестна.

В прошлом сезоне 27-летний Зинченко потерял место в основе "Арсенала", но во время летней подготовки "канониров" Микель Артета снова стал выпускать украинца на поле. Трансфер Александра в "Интер" станет возможным не раньше января 2025 года.

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