У Зінченка з'явився варіант із трансфером у відомий італійський клуб

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренерський штаб "Арсеналу" визначився із кандидатом на позицію лівого захисника. "Каноніри" мають намір підписати футболіста збірної Італії.

Англійський клуб готовий позбутися Олександра Зінченка заради цього трансферу, повідомляє InterLive.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета, як і раніше, вважає, що йому необхідно посилити команду, щоб боротися з "Манчестер Сіті" за чемпіонський титул в АПЛ. Окрім форварда, "каноніри" мають намір підписати нового лівого захисника.

Олександр Зінченко у матчі за "канонірів". Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко може піти з "Арсеналу"

Однією із пріоритетних трансферних цілей "Арсеналу" став 26-річний захисник збірної Італії Федеріко Дімарко. Англійський клуб готовий запропонувати "Інтеру" не лише 30 млн євро, а й Олександра Зінченка. Реакція самого українця на цю інформацію поки що не відома.

Минулого сезону 27-річний Зінченко втратив місце в основі "Арсеналу", але під час літньої підготовки "канонірів" Мікель Артета знову почав випускати українця на поле. Трансфер Олександра до "Інтера" стане можливим не раніше січня 2025 року.

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