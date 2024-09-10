Зинченко назвал лучших полузащитников, с которыми вместе играл

Александр Зинченко после матча "Арсенала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос о лучшем опорном полузащитнике, с которым ему приходилось выходить на поле в одной команде.

Зинченко не стал называть партнеров по сборной Украины, сообщает CentreGoals.

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Александр Зинченко выступал в трех известных европейских командах. Это нидерландский ПСВ, а также английские "Манчестер Сити" и "Арсенал", которые в каждом сезоне претендуют на чемпионский титул Премьер-лиги. Не удивительно, что лучший опорный полузащитник по мнению украинца выступал за одну из этих команд.

Томас Партей празднует победу. Фото: Reuters/Peter Powell

Зинченко удивил выбором

Защитник считает лучшим опорным хавбеком, которого видел на поле, Томаса Партея. Это полузащитник из Ганы, который перешел в "Арсенал" в 2020 году из мадридского "Атлетико".

"Это действительно лучший опорный полузащитник. Даже Родри ему уступает, хотя испанец стал лидером "Манчестер Сити" и придал вариативности игре команды. Если убрать Родри из "Сити", это будет уже другой коллектив", — заявил Зинченко.

В сезоне 2023/2024 Томас Партей сыграл в составе "Арсенала" 14 поединков и не отметился результативными действиями.

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