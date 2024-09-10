Зинченко назвал лучших полузащитников, с которыми вместе играл

Зинченко назвал лучшего опорного полузащитника, с которым играл — это не украинец
Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос о лучшем опорном полузащитнике, с которым ему приходилось выходить на поле в одной команде.
Зинченко не стал называть партнеров по сборной Украины, сообщает CentreGoals.
Александр Зинченко выступал в трех известных европейских командах. Это нидерландский ПСВ, а также английские "Манчестер Сити" и "Арсенал", которые в каждом сезоне претендуют на чемпионский титул Премьер-лиги. Не удивительно, что лучший опорный полузащитник по мнению украинца выступал за одну из этих команд.
Зинченко удивил выбором
Защитник считает лучшим опорным хавбеком, которого видел на поле, Томаса Партея. Это полузащитник из Ганы, который перешел в "Арсенал" в 2020 году из мадридского "Атлетико".
"Это действительно лучший опорный полузащитник. Даже Родри ему уступает, хотя испанец стал лидером "Манчестер Сити" и придал вариативности игре команды. Если убрать Родри из "Сити", это будет уже другой коллектив", — заявил Зинченко.
В сезоне 2023/2024 Томас Партей сыграл в составе "Арсенала" 14 поединков и не отметился результативными действиями.
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