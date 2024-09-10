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Зінченко назвав найкращого опорного півзахисника, з яким грав — це не українець

10 вересня 2024 18:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Зінченко назвав найкращих півзахисників, з якими разом грав
Олександр Зінченко після матчу "Арсеналу". Фото: Reuters/Dylan Martinez
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відповів на запитання про найкращого опорного півзахисника, з яким йому доводилося виходити на поле в одній команді.

Зінченко не став називати партнерів зі збірної України, повідомляє CentreGoals.

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Олександр Зінченко виступав у трьох відомих європейських командах. Це нідерландський ПСВ, а також англійські "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які кожного сезону претендують на чемпіонський титул Прем'єр-ліги. Не дивно, що найкращий опорний півзахисник на думку українця виступав за одну із цих команд.

Томас Партій
Томас Партій святкує перемогу. Фото: Reuters/Peter Powell

Зінченко здивував вибором

Захисник вважає найкращим опорним хавбеком, якого бачив на полі, Томаса Партея. Це півзахисник із Гани, який перейшов до "Арсеналу" у 2020 році з мадридського "Атлетіко".

"Це справді найкращий опорний півзахисник. Навіть Родрі йому поступається, хоча іспанець став лідером "Манчестер Сіті" і надав варіативності грі команди. Якщо прибрати Родрі з "Сіті", це буде вже інший колектив", — заявив Зінченко.

У сезоні 2023/2024 Томас Партей зіграв у складі "Арсеналу" 14 поєдинків і не відзначився результативними діями.

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спорт футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Арсенал Родрі

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