Зінченко назвав найкращих півзахисників, з якими разом грав

Зінченко назвав найкращого опорного півзахисника, з яким грав — це не українець
Захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відповів на запитання про найкращого опорного півзахисника, з яким йому доводилося виходити на поле в одній команді.
Зінченко не став називати партнерів зі збірної України, повідомляє CentreGoals.
Олександр Зінченко виступав у трьох відомих європейських командах. Це нідерландський ПСВ, а також англійські "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які кожного сезону претендують на чемпіонський титул Прем'єр-ліги. Не дивно, що найкращий опорний півзахисник на думку українця виступав за одну із цих команд.
Зінченко здивував вибором
Захисник вважає найкращим опорним хавбеком, якого бачив на полі, Томаса Партея. Це півзахисник із Гани, який перейшов до "Арсеналу" у 2020 році з мадридського "Атлетіко".
"Це справді найкращий опорний півзахисник. Навіть Родрі йому поступається, хоча іспанець став лідером "Манчестер Сіті" і надав варіативності грі команди. Якщо прибрати Родрі з "Сіті", це буде вже інший колектив", — заявив Зінченко.
У сезоні 2023/2024 Томас Партей зіграв у складі "Арсеналу" 14 поєдинків і не відзначився результативними діями.
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