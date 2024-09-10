Зінченко назвав найкращих півзахисників, з якими разом грав

Олександр Зінченко після матчу "Арсеналу". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відповів на запитання про найкращого опорного півзахисника, з яким йому доводилося виходити на поле в одній команді.

Зінченко не став називати партнерів зі збірної України, повідомляє CentreGoals.

Читайте також:

Олександр Зінченко виступав у трьох відомих європейських командах. Це нідерландський ПСВ, а також англійські "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які кожного сезону претендують на чемпіонський титул Прем'єр-ліги. Не дивно, що найкращий опорний півзахисник на думку українця виступав за одну із цих команд.

Томас Партій святкує перемогу. Фото: Reuters/Peter Powell

Зінченко здивував вибором

Захисник вважає найкращим опорним хавбеком, якого бачив на полі, Томаса Партея. Це півзахисник із Гани, який перейшов до "Арсеналу" у 2020 році з мадридського "Атлетіко".

"Це справді найкращий опорний півзахисник. Навіть Родрі йому поступається, хоча іспанець став лідером "Манчестер Сіті" і надав варіативності грі команди. Якщо прибрати Родрі з "Сіті", це буде вже інший колектив", — заявив Зінченко.

У сезоні 2023/2024 Томас Партей зіграв у складі "Арсеналу" 14 поєдинків і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Мудрик залишиться в "Челсі" — Мареска назвав умову.

Тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй.

Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо.

Ребров прибрав із заявки збірної України на матч із Чехією важливого футболіста.