Зинченко дал важное обещание болельщикам сборной Украины

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко дал обещание болельщикам накануне начала Евро-2024. Футболист готов выполнять любую роль в национальной команде.

Зинченко будет полностью отдавать все силы для победы в каждом матче, сообщает Telegram-канал "Взбірна".

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Александр Зинченко не часто выходил на поле во второй половине сезона 2023/2024. Не исключено, что он не будет основным игроком в составе сборной Украины на Евро-2024. Однако 27-летний защитник готов к любым испытаниям.

Зинченко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Главная мечта Зинченко

Футболист пообещал, что будет выполнять свои обязанности на любой позиции в команде. Александр Зинченко готов выполнить все требования главного тренера Сергея Реброва.

"Я готов одинаково полезно сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Нет никакой разницы, буду ли я играть по 30 минут или полный матч. Я буду полезен команде", — пообещал Зинченко.

Защитник "Арсенала" добавил, что ему интересно пробовать себя на разных позициях. Он мечтает попробовать силы в роли голкипера. Если однажды понадобится встать в ворота, то Зинченко будет готов к этому.

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