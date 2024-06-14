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Зинченко назвал позицию, на которой хочет сыграть в сборной Украины

14 июня 2024 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко дал важное обещание болельщикам сборной Украины
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко дал обещание болельщикам накануне начала Евро-2024. Футболист готов выполнять любую роль в национальной команде.

Зинченко будет полностью отдавать все силы для победы в каждом матче, сообщает Telegram-канал "Взбірна". 

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Александр Зинченко не часто выходил на поле во второй половине сезона 2023/2024. Не исключено, что он не будет основным игроком в составе сборной Украины на Евро-2024. Однако 27-летний защитник готов к любым испытаниям. 

Сборная Украины
Зинченко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/ 

Главная мечта Зинченко 

Футболист пообещал, что будет выполнять свои обязанности на любой позиции в команде. Александр Зинченко готов выполнить все требования главного тренера Сергея Реброва. 

"Я готов одинаково полезно сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Нет никакой разницы, буду ли я играть по 30 минут или полный матч. Я буду полезен команде", — пообещал Зинченко. 

Защитник "Арсенала" добавил, что ему интересно пробовать себя на разных позициях. Он мечтает попробовать силы в роли голкипера. Если однажды понадобится встать в ворота, то Зинченко будет готов к этому. 

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Александр Зинченко
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
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