Зинченко дал важное обещание болельщикам сборной Украины

Зинченко назвал позицию, на которой хочет сыграть в сборной Украины
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко дал обещание болельщикам накануне начала Евро-2024. Футболист готов выполнять любую роль в национальной команде.
Зинченко будет полностью отдавать все силы для победы в каждом матче, сообщает Telegram-канал "Взбірна".
Александр Зинченко не часто выходил на поле во второй половине сезона 2023/2024. Не исключено, что он не будет основным игроком в составе сборной Украины на Евро-2024. Однако 27-летний защитник готов к любым испытаниям.
Главная мечта Зинченко
Футболист пообещал, что будет выполнять свои обязанности на любой позиции в команде. Александр Зинченко готов выполнить все требования главного тренера Сергея Реброва.
"Я готов одинаково полезно сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Нет никакой разницы, буду ли я играть по 30 минут или полный матч. Я буду полезен команде", — пообещал Зинченко.
Защитник "Арсенала" добавил, что ему интересно пробовать себя на разных позициях. Он мечтает попробовать силы в роли голкипера. Если однажды понадобится встать в ворота, то Зинченко будет готов к этому.
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