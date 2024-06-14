Зінченко дав важливу обіцянку вболівальникам збірної України

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко дав обіцянку вболівальникам напередодні початку Євро-2024. Футболіст готовий виконувати будь-яку роль у національній команді.

Зінченко повністю віддаватиме всі сили для перемоги в кожному матчі, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

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Олександр Зінченко не часто виходив на поле у другій половині сезону 2023/2024. Не виключено, що він не буде головним гравцем у складі збірної України на Євро-2024. Проте 27-річний захисник готовий до будь-яких випробувань.

Зінченко у складі збірної України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Головна мрія Зінченка

Футболіст пообіцяв, що виконуватиме свої обов'язки на будь-якій позиції у команді. Олександр Зінченко готовий виконати усі вимоги головного тренера Сергія Реброва.

"Я готовий однаково корисно зіграти на будь-якій позиції, де мене бачить тренер. Немає жодної різниці, чи гратиму я по 30 хвилин або повний матч. Я стану корисним команді", — пообіцяв Зінченко.

Захисник "Арсенала" додав, що йому цікаво пробувати себе на різних позиціях. Він мріє спробувати сили у ролі голкіпера. Якщо одного разу знадобиться стати у ворота, то Зінченко буде готовий до цього.

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