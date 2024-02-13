Зинченко не поможет Арсеналу — что известно о его травме

Александр Зинченко с тренером "канониров" Микелем Артетой. Фото: Reuters/Lee Smith

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко получил повреждение ноги. Он не сможет выйти на поле в ближайшие недели.

Зинченко точно не сможет сыграть за "канониров" на этой неделе, сообщает Sky Sports.

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Александр Зинченко борется с двумя защитниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Что произошло с Зинченко

Футболист сборной Украины травмировал ногу в матче с "Ливерпулем". Медицинский штаб зафиксировал у игрока проблему с икроножной мышцей. Он уже пропустил поединок "канониров" против "Вест Хэма" (0:6).

В клубе не определили точные сроки восстановления Зинченко. Однако известно, что Александр пропустит поединок "Арсенала" против "Бернли", который пройдет в субботу, 17 февраля. Не известно, сыграет ли он в поединке против "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов на следующей неделе.

Болельщикам остается только надеяться на то, что Александр Зинченко успеет восстановиться до 21 марта. В этот день сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговины в квалификации отбора на Евро-2024.

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко сыграл за "Арсенал" 27 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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