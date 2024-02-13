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Зинченко не поможет Арсеналу — что известно о его травме

13 февраля 2024 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко не поможет Арсеналу — что известно о его травме
Александр Зинченко с тренером "канониров" Микелем Артетой. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко получил повреждение ноги. Он не сможет выйти на поле в ближайшие недели.

Зинченко точно не сможет сыграть за "канониров" на этой неделе, сообщает Sky Sports

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"Арсенал" подтвердил проблемы со здоровьем Александра Зинченко. Они помешают 27-летнему защитнику надеть футболку английской команды в ближайших матчах. Украинец будет восстанавливаться как минимум неделю. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко борется с двумя защитниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Что произошло с Зинченко 

Футболист сборной Украины травмировал ногу в матче с "Ливерпулем". Медицинский штаб зафиксировал у игрока проблему с икроножной мышцей. Он уже пропустил поединок "канониров" против "Вест Хэма" (0:6). 

В клубе не определили точные сроки восстановления Зинченко. Однако известно, что Александр пропустит поединок "Арсенала" против "Бернли", который пройдет в субботу, 17 февраля. Не известно, сыграет ли он в поединке против "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов на следующей неделе. 

Болельщикам остается только надеяться на то, что Александр Зинченко успеет восстановиться до 21 марта. В этот день сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговины в квалификации отбора на Евро-2024. 

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко сыграл за "Арсенал" 27 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

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Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды. 

спорт
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Сборная Украины по футболу
Александр Зинченко
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