Зінченко не допоможе Арсеналу — що відомо про його травму

Олександр Зінченко з тренером "канонірів" Мікелем Артетою. Фото: Reuters/Lee Smith

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко отримав пошкодження ноги. Він не зможе вийти на поле найближчими тижнями.

Зінченка точно не зможе зіграти за "канонірів" цього тижня, повідомляє Sky Sports.

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Олександр Зінченко бореться із двома захисниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Що сталося із Зінченком

Футболіст збірної України травмував ногу у матчі з "Ліверпулем". Медичний штаб зафіксував у гравця проблему з литковим м'язом. Він уже пропустив поєдинок "канонірів" проти "Вест Гема" (0:6).

У клубі не визначили точних термінів відновлення Зінченка. Проте відомо, що Олександр пропустить поєдинок "Арсенала" проти "Бернлі", який відбудеться у суботу, 17 лютого. Не відомо, чи зіграє він у поєдинку проти "Порту" у 1/8 Ліги чемпіонів наступного тижня.

Вболівальникам залишається лише сподіватися, що Олександр Зінченко встигне відновитися до 21 березня. Цього дня збірна України зустрінеться з Боснією та Герцеговиною у кваліфікації відбору на Євро-2024.

У сезоні 2023/2024 Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" 27 матчів, забив один м'яч та зробив дві результативні передачі.

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