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Зинченко поддержал мальчика, который из-за обстрела потерял маму и получил тяжелые ожоги

13 апреля 2024 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко поддержал мальчика, который из-за обстрела потерял маму и получил тяжелые ожоги
Александр Зинченко и Роман Олексив. Фото: instagram.com/romchyk.thefilm
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко снова показал свою человечность. На этот раз он не отказал во встрече мальчику из Винницы.

Об этом сообщил "Трендец" в соцсетях.

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Зинченко поддержал мальчика

Роман Олексив с мамой 14 июля попали под обстрел в центре Винницы. В результате этой атаки мама мальчика погибла на месте от полученных травм, а он получил тяжелые ожоги головы, спины, рук и ног.

Сначала прогнозы врачей были неутешительны, но Романа удалось спасти и он постепенно восстанавливается.

Пока об Олексиве на основе реальных событий снимают фильм "Ромчик". К сбору средств на производство фильма присоединился Александр Зинченко.

Ранее украинский военный и бывший футболист Владислав Ващук рассказал, что Зинченко ни разу не отказал в помощи его подразделению.

Зинченко ранее восстановился после травмы и постепенно приобщается к стартовому составу "Арсенала".

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

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война
футбол
Александр Зинченко
Арсенал

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