Зінченко підтримав хлопчика, який через обстріл втратив маму та дістав важкі опіки
Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко знову показав свою людяність. Цього разу він не відмовив у зустрічі хлопчику з Вінниці.
Про це повідомив "Трендець" у соцмережах.
Зінченко підтримав хлопчика
Роман Олексів з мамою 14 липня потрапили під обстріл в центрі Вінниці. В результаті цієї атаки мама хлопчика загинула на місці від отриманих травм, а він отримав важкі опіки голови, спини, рук та ніг.
Спершу прогнози лікарів були невтішні, але Романа вдалося врятувати й він поступово відновлюється.
Наразі про Олексіва на основі реальних подій знімають фільм "Ромчик". До збору коштів на виробництво кінострічки долучився Олександр Зінченко.
Зазначимо, раніше український військовий і колишній футболіст Владислав Ващук розповів, що Зінченко жодного разу не відмовив у допомозі його підрозділу.
Зінченко раніше відновився після травми й поступово долучається до стартового складу "Арсеналу".
Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.
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