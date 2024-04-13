Зінченко підтримав хлопчика, який через обстріл втратив маму та дістав важкі опіки

Олександр Зінченко та Роман Олексів. Фото: instagram.com/romchyk.thefilm

Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко знову показав свою людяність. Цього разу він не відмовив у зустрічі хлопчику з Вінниці.

Про це повідомив "Трендець" у соцмережах.

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Роман Олексів з мамою 14 липня потрапили під обстріл в центрі Вінниці. В результаті цієї атаки мама хлопчика загинула на місці від отриманих травм, а він отримав важкі опіки голови, спини, рук та ніг.

Спершу прогнози лікарів були невтішні, але Романа вдалося врятувати й він поступово відновлюється.

Наразі про Олексіва на основі реальних подій знімають фільм "Ромчик". До збору коштів на виробництво кінострічки долучився Олександр Зінченко.

Зазначимо, раніше український військовий і колишній футболіст Владислав Ващук розповів, що Зінченко жодного разу не відмовив у допомозі його підрозділу.

Зінченко раніше відновився після травми й поступово долучається до стартового складу "Арсеналу".

Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

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