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Зінченко підтримав хлопчика, який через обстріл втратив маму та дістав важкі опіки

13 квітня 2024 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко підтримав хлопчика, який через обстріл втратив маму та дістав важкі опіки
Олександр Зінченко та Роман Олексів. Фото: instagram.com/romchyk.thefilm
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко знову показав свою людяність. Цього разу він не відмовив у зустрічі хлопчику з Вінниці.

Про це повідомив "Трендець" у соцмережах.

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Зінченко підтримав хлопчика

Роман Олексів з мамою 14 липня потрапили під обстріл в центрі Вінниці. В результаті цієї атаки мама хлопчика загинула на місці від отриманих травм, а він отримав важкі опіки голови, спини, рук та ніг.

Спершу прогнози лікарів були невтішні, але Романа вдалося врятувати й він поступово відновлюється.

Наразі про Олексіва на основі реальних подій знімають фільм "Ромчик". До збору коштів на виробництво кінострічки долучився Олександр Зінченко.

Зазначимо, раніше український військовий і колишній футболіст Владислав Ващук розповів, що Зінченко жодного разу не відмовив у допомозі його підрозділу.

Зінченко раніше відновився після травми й поступово долучається до стартового складу "Арсеналу".

Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

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війна
футбол
Олександр Зінченко
Арсенал

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