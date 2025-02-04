Зинченко и Новая почта купили жилье для переселенцев из Бахмута

Александр Зинченко с семьей Петровых. Фото: UNITED24

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко продолжает работать в качестве посла благотворительной платформы UNITED24. На этот раз футболист вместе с "Новой почтой" помогли переселенцам из Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба UNITED24.

Читайте также:

Семья Петровых получила квартиру от Зинченко. Фото: UNITED24

Кому Зинченко подарил квартиру

Зинченко с "Новой почтой" приобрели квартиру для переселенцев из Бахмута — семьи Петровых.

Семья Петровых в результате российского обстрела Бахмута потеряла дом, который был полностью уничтожен.

Убежав из Бахмута, семья переехала в Киев, где строит свою жизнь заново.

Зинченко и "НП" подарили Петровым квартиру возле базы футбольного клуба "Локомотив". Дело в том, что дети семьи занимаются футболом, и они смогут продолжать тренировки в составе "железнодорожников".

Отметим, что ранее российская ракета в Киеве уничтожила спорткомплекс футбольного клуба "Локомотив".

Напомним, ранее промоутер рассказал, чем будет заниматься Василий Ломаченко в ближайшем будущем. Разъяснена ситуация с тем, завершит ли он карьеру.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин выйдет в основе в матче против "Леганеса". Тибо Куртуа даже не попал в заявку.

Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик в феврале услышит решение по своему допинговому делу. Именно в феврале откроют пробу "Б".

Бывший гавный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал футболиста донецкого "Шахтера", которого будут разрывать клубы в Европе.