Зінченко та Нова пошта купили житло для переселенців із Бахмута

Зінченко подарував квартиру переселенцям зі знищеного Бахмута
Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко продовжує працювати як посол благодійної платформи UNITED24. Цього разу футболіст разом з "Новою поштою" допомогли переселенцям із Донецької області.
Про це повідомила пресслужба UNITED24.
Кому Зінченко подарував квартиру
Зінченко з "Новою поштою" придбали квартиру для переселенців із Бахмута — родини Петрових.
Сім'я Петрових унаслідок російського обстрілу Бахмута втратила будинок, який був повністю знищений.
Втікши з Бахмута, сім'я переїхала до Києва, де починає своє життя заново.
Зінченко та "НП" подарували Петровим квартиру біля бази футбольного клубу "Локомотив". Річ у тім, що діти сім'ї займаються футболом, і вони зможуть продовжувати тренування у складі "залізничників".
Зазначимо, що раніше російська ракета в Києві знищила спорткомплекс футбольного клубу "Локомотив".
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