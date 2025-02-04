Зінченко та Нова пошта купили житло для переселенців із Бахмута

Олександр Зінченко з родиною Петрових. Фото: UNITED24

Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко продовжує працювати як посол благодійної платформи UNITED24. Цього разу футболіст разом з "Новою поштою" допомогли переселенцям із Донецької області.

Про це повідомила пресслужба UNITED24.

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Кому Зінченко подарував квартиру

Зінченко з "Новою поштою" придбали квартиру для переселенців із Бахмута — родини Петрових.

Сім'я Петрових унаслідок російського обстрілу Бахмута втратила будинок, який був повністю знищений.

Втікши з Бахмута, сім'я переїхала до Києва, де починає своє життя заново.

Зінченко та "НП" подарували Петровим квартиру біля бази футбольного клубу "Локомотив". Річ у тім, що діти сім'ї займаються футболом, і вони зможуть продовжувати тренування у складі "залізничників".

Зазначимо, що раніше російська ракета в Києві знищила спорткомплекс футбольного клубу "Локомотив".

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