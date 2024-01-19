Зинченко рассказал, как реагирует на ошибки и неудачные матчи

Александр Зинченко борется за мяч. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал последние неудачи лондонской команды. "Канониры" не могут выиграть с конца декабря прошлого года.

Опытный футболист не сомневается, что лондонцы справятся с неудачной серией, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FanDay.

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"Арсенал" проиграл все три свои последние матча. Речь идет не только о поражениях "Ливерпулю" (0:2), но и о фиаско в поединках с более скромными "Вест Хэмом" (0:2) и "Фулхэмом" (1:2). Игровой кризис привел к тому, что "Арсенал" опустился на четвертое место в турнирной таблице.

Александр Зинченко в матче с "Вест Хэмом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Зинченко знает, как вернуть победы

Украинский защитник "канониров" призвал болельщиков не унывать и верить в команду. Александр Зинченко заверил, что все футболисты "Арсенала" упорно работают для того, чтобы преодолеть неудачную серию.

Согласно словам Зинченко, игроки устали от поражений и хотят продемонстрировать и болельщикам, и самим себе, что способны найти выход из ситуации. В английской Премьер-лиге любой фаворит может потерять очки, и неудачные серии бывают у всех. Однако "канониры" готовы вернуться на путь больших побед.

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко сыграл 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В ближайшем матче "Арсенал" примет "Кристал Пэлас".

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