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Зінченко розповів, як реагує на помилки та невдалі матчі

19 січня 2024 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко розповів, як реагує на помилки та невдалі матчі
Олександр Зінченко виборює м'яч. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко прокоментував останні невдачі лондонської команди. "Каноніри" не можуть виграти з кінця грудня минулого року.

Досвідчений футболіст не сумнівається, що лондонці впораються з невдалою серією, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на FanDay.

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"Арсенал" програв усі три свої останні матчі. Йдеться не лише про поразки "Ліверпулю" (0:2), а й про фіаско в поєдинках зі скромнішими "Вест Гемом" (0:2) та "Фулгемом" (1:2). Ігрова криза призвела до того, що "Арсенал" опустився на четверте місце у турнірній таблиці.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі з "Вест Гемом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Зінченко знає, як повернути перемоги

Український захисник "канонірів" закликав уболівальників не сумувати та вірити в команду. Олександр Зінченко запевнив, що всі футболісти "Арсеналу" наполегливо працюють для того, щоб подолати невдалу серію.

За словами Зінченка, гравці втомилися від поразок і хочуть продемонструвати й вболівальникам, і самим собі, що здатні знайти вихід із ситуації. В англійській Прем'єр-лізі будь-який фаворит може втратити очки, і невдалі серії бувають у всіх. Проте "каноніри" готові повернутись на шлях великих перемог.

У сезоні 2023/2024 Олександр Зінченко зіграв 24 матчі у всіх турнірах, забив один гол і зробив одну результативну передачу. У найближчому матчі "Арсенал" прийматиме "Крістал Пелас".

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"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

спорт
футбол
Олександр Зінченко
Англійська Прем'єр-ліга
Арсенал

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