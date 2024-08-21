Зинченко рассказал, каким будет тренером после завершения карьеры

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко уже начал задумываться над будущем. Футболист хочет стать тренером после окончания игровой карьеры.

Зинченко старается учиться у всех наставников, с которыми работает, сообщает официальный сайт "канониров".

Читайте также:

Контракт 27-летнего вице-капитана сборной Украины с лондонским "Арсеналом" действует еще два сезона, и Александр Зинченко не собирается завершать после этого карьеру. Он планирует как можно дольше играть в футбол, однако уже начинает задумываться о том, чем будет заниматься после того, как "повесит бутсы на гвоздь".

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зинченко в роли тренера

Все наставника, с которыми работал украинский футболист, были требовательны. Сам он планирует так же руководить командами в будущем. Зинченко буквально "впитывает" принципы управления командой каждого тренера, с которым ему доводится работать.

"Все они одержимы победами в каждом матче. Успешные тренеры являются максималистами. Также важно, чтобы твоя команда доминировала, игроки не должны постоянно бегать за мячом. Важно наслаждаться игрой и стремиться к победе", — заявил Зинченко.

Украинский футболист добавил, что команда должна действовать агрессивно даже без мяча. Защитник признался, что многому научился за последние годы. Он надеется, что в будущем это поможет ему в новом амплуа.

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира.

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала.

Протасов назвал главную опасность для "Динамо" в матчах с "РБ Зальцбург".