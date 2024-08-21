Зінченко розповів, яким буде тренером після завершення кар'єри

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко вже почав планувати майбутнє. Футболіст хоче стати тренером після закінчення ігрової кар'єри.

Зінченко намагається вчитися у всіх наставників, із якими працює, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

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Контракт 27-річного віцекапітана збірної України з лондонським "Арсеналом" діє ще два сезони, і Олександр Зінченко не збирається завершувати після цього кар'єру. Він планує якнайдовше грати у футбол, проте вже починає замислюватися про те, чим займатиметься після того, як "повісить бутси на цвях".

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко у ролі тренера

Усі наставники, з якими працював український футболіст, були вимогливими. Сам він планує також керувати командами в майбутньому. Зінченко буквально "вбирає" принципи управління командою кожного тренера, з яким йому доводиться працювати.

"Усі вони одержимі перемогами у кожному матчі. Успішні тренери є максималістами. Також важливо, щоб твоя команда домінувала, гравці не повинні постійно бігати за м'ячем. Важливо насолоджуватися грою та прагнути перемоги", — заявив Зінченко.

Український футболіст додав, що команда має діяти агресивно навіть без м'яча. Захисник зізнався, що багато чого навчився останніми роками. Він сподівається, що в майбутньому це допоможе йому у новому амплуа.

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