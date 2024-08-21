Зінченко розповів, яким буде тренером після завершення кар'єри гравця
Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко вже почав планувати майбутнє. Футболіст хоче стати тренером після закінчення ігрової кар'єри.
Зінченко намагається вчитися у всіх наставників, із якими працює, повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Контракт 27-річного віцекапітана збірної України з лондонським "Арсеналом" діє ще два сезони, і Олександр Зінченко не збирається завершувати після цього кар'єру. Він планує якнайдовше грати у футбол, проте вже починає замислюватися про те, чим займатиметься після того, як "повісить бутси на цвях".
Зінченко у ролі тренера
Усі наставники, з якими працював український футболіст, були вимогливими. Сам він планує також керувати командами в майбутньому. Зінченко буквально "вбирає" принципи управління командою кожного тренера, з яким йому доводиться працювати.
"Усі вони одержимі перемогами у кожному матчі. Успішні тренери є максималістами. Також важливо, щоб твоя команда домінувала, гравці не повинні постійно бігати за м'ячем. Важливо насолоджуватися грою та прагнути перемоги", — заявив Зінченко.
Український футболіст додав, що команда має діяти агресивно навіть без м'яча. Захисник зізнався, що багато чого навчився останніми роками. Він сподівається, що в майбутньому це допоможе йому у новому амплуа.
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