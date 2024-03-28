Зинченко рассказал, что сборная Украины продемонстрирует на Евро-2024
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко подвел итог выходу команды на чемпионат Европы. Футболист рассказал, какие ошибки "сине-желтые" должны устранить перед турниром.
Зинченко считает, что национальная команда заслужила путевку на Евро-2024, сообщает "Футбол газета".
Сборная Украины на пути к континентальному первенству провела сложный отбор, после чего еще и обыграла сборную Боснии и Герцеговины, а потом и Исландию в квалификационном турнире.
Важная задача сборной Украины
Защитник команды Александр Зинченко вернулся в состав "сине-желтых" вскоре после травмы и помог ей одержать две важные победы. Футболист отметил, что подопечные Сергея Реброва должны исправить, чтобы удачно выступить на Евро-2024.
Зинченко недоволен тем, что в двух матчах подряд сборная Украины первой пропускала голы в свои ворота. Игрокам приходилось прикладывать большие усилия, чтобы отыграться. "Сине-желтые" демонстрировали характер и волю к победе, но тратили много сил.
"Необходимо больше внимания уделять обороне. Мы должны быть сконцентрированными с первых минут каждого матча. Но я все равно горжусь командой. У нас много хороших игроков, и сборная Украины продемонстрирует это на Евро-2024. А пока надо насладиться этим успехом", — рассказал Зинченко.
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