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Зинченко рассказал, что сборная Украины продемонстрирует на Евро-2024

28 марта 2024 18:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко рассказал, что сборная Украины продемонстрирует на Евро-2024
Александр Зинченко после матча со сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко подвел итог выходу команды на чемпионат Европы. Футболист рассказал, какие ошибки "сине-желтые" должны устранить перед турниром. 

Зинченко считает, что национальная команда заслужила путевку на Евро-2024, сообщает "Футбол газета".  

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Александр Зинченко
Зинченко и Матвиенко с болельщиком. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Важная задача сборной Украины

Защитник команды Александр Зинченко вернулся в состав "сине-желтых" вскоре после травмы и помог ей одержать две важные победы. Футболист отметил, что подопечные Сергея Реброва должны исправить, чтобы удачно выступить на Евро-2024. 

Зинченко недоволен тем, что в двух матчах подряд сборная Украины первой пропускала голы в свои ворота. Игрокам приходилось прикладывать большие усилия, чтобы отыграться. "Сине-желтые" демонстрировали характер и волю к победе, но тратили много сил. 

"Необходимо больше внимания уделять обороне. Мы должны быть сконцентрированными с первых минут каждого матча. Но я все равно горжусь командой. У нас много хороших игроков, и сборная Украины продемонстрирует это на Евро-2024. А пока надо насладиться этим успехом", — рассказал Зинченко. 

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Сборная Украины по футболу
Александр Зинченко
Евро-2024

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