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Зінченко розповів, що збірна України продемонструє на Євро-2024

28 березня 2024 18:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко розповів, що збірна України продемонструє на Євро-2024
Олександр Зінченко після матчу зі збірною Ісландії. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко підбив підсумок виходу команди на чемпіонат Європи. Футболіст розповів, які помилки "синьо-жовті" мають усунути перед турніром.

Зінченко вважає, що національна команда заслужила путівку на Євро-2024, повідомляє "Футбол газета".

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Збірна України на шляху до континентальної першості провела складний відбір, після чого ще й обіграла збірну Боснії та Герцеговини, а потім Ісландії у кваліфікаційному турнірі.

Олександр Зінченко
Зінченко та Матвієнко з уболівальником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Важливе завдання збірної України

Захисник команди Олександр Зінченко повернувся до складу "синьо-жовтих" невдовзі після травми та допоміг їй здобути дві важливі перемоги. Футболіст зазначив, що підопічні Сергія Реброва мають виправити, щоби вдало виступити на Євро-2024.

Зінченко незадоволений тим, що у двох матчах поспіль збірна України першою пропускала голи у свої ворота. Гравцям доводилося докладати великих зусиль, аби відігратися. "Синьо-жовті" демонстрували характер та волю до перемоги, але витрачали багато сил.

"Необхідно більше уваги приділяти обороні. Ми повинні бути сконцентрованими з перших хвилин кожного матчу. Але я все одно пишаюся командою. У нас багато хороших гравців, і збірна України продемонструє це на Євро-2024. А поки що треба насолодитися цим успіхом", — розповів Зінченко.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Євро-2024

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