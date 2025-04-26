На Зинченко претендуют сразу два амбициозных клуба

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко летом попрощается с лондонским "Арсеналом" и английской Премьер-лигой. Защитник продолжит карьеру в другом чемпионате.

На опытного игрока претендуют команды из двух лиг, сообщает Fanatik.

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Контракт Александра Зинченко с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, но украинский футболист уедет из Лондона раньше. Защитник не входит в планы тренерского штаба "канониров", но 28-летним игроком интересуются несколько клубов.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Где будет играть Зинченко

Дортмундская "Боруссия" летом предпримет еще одну попытку договориться с "Арсеналом" о трансфере украинского игрока. Лондонский клуб хочет получить за своего игрока не менее 20 млн евро, однако немцы хотят снизить эту цену.

Также Зинченко входит в планы "Галатасарая" на следующий сезон. В услугах игрока заинтересован главный тренер турецкой команды Окан Бурук. Он считает, что универсальный футболист сможет заменить Исмаила Якобса. "Галатасарай" уже готовит официальное предложение по Александру.

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел в составе "Арсенала" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, еще один украинский футболист из английской Премьер-лиги может переехать в чемпионат Италии.

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