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Зинченко сам сможет выбрать клуб, в котором продолжит карьеру

26 апреля 2025 21:01
Иван Крутогоров - Редактор
На Зинченко претендуют сразу два амбициозных клуба
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/
Иван Крутогоров - Редактор

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко летом попрощается с лондонским "Арсеналом" и английской Премьер-лигой. Защитник продолжит карьеру в другом чемпионате. 

На опытного игрока претендуют команды из двух лиг, сообщает Fanatik

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Контракт Александра Зинченко с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, но украинский футболист уедет из Лондона раньше. Защитник не входит в планы тренерского штаба "канониров", но 28-летним игроком интересуются несколько клубов. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Где будет играть Зинченко 

Дортмундская "Боруссия" летом предпримет еще одну попытку договориться с "Арсеналом" о трансфере украинского игрока. Лондонский клуб хочет получить за своего игрока не менее 20 млн евро, однако немцы хотят снизить эту цену. 

Также Зинченко входит в планы "Галатасарая" на следующий сезон. В услугах игрока заинтересован главный тренер турецкой команды Окан Бурук. Он считает, что универсальный футболист сможет заменить Исмаила Якобса. "Галатасарай" уже готовит официальное предложение по Александру. 

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел в составе "Арсенала" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

Напомним, еще один украинский футболист из английской Премьер-лиги может переехать в чемпионат Италии. 

Украинская полиция задержала известного украинского спортсмена, участника Олимпийских игр, на въезде в Кривой Рог. 

Ярослава Магучих и Юлия Левченко достигли успехов на первом этапе Бриллиантовой лиги. 

Украинский комментатор раскритиковал донецкий "Шахтер" и призвал к замене главного тренера команды. 

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