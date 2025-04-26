На Зінченка претендують одразу два амбітні клуби

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/arsenal/

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко влітку попрощається з лондонським "Арсеналом" та англійською Прем'єр-лігою. Захисник продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті.

На досвідченого гравця претендують команди з двох ліг, повідомляє Fanatik.

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Контракт Олександра Зінченка з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, але український футболіст поїде з Лондона раніше. Захисник не входить у плани тренерського штабу "канонірів", але 28-річним гравцем цікавляться декілька клубів.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/arsenal/

Де гратиме Зінченко

Дортмундська "Боруссія" влітку зробить ще одну спробу домовитися з "Арсеналом" про трансфер українського гравця. Лондонський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 20 млн євро, проте німці хочуть знизити цю ціну.

Також Зінченко входить у плани "Галатасарая" на наступний сезон. У послугах гравця зацікавлений головний тренер турецької команди Окан Бурук. Він вважає, що універсальний футболіст зможе замінити Ісмаїла Якобса. "Галатасарай" уже готує офіційну пропозицію щодо Олександра.

У сезоні 2024/2025 Зінченко провів у складі "Арсеналу" 20 матчів, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, ще один український футболіст з англійської Прем'єр-ліги може переїхати в чемпіонат Італії.

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