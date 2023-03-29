Зинченко и Сака оказались в одной команде с Холандом и Де Брюйне

Александр Зинченко был признан лучшим футболистом Украины

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко стал единственным украинским футболистом, который был включен в состав символическом сборной Европы.

Рейтинг был составлен по версии авторитетного британского издания The Athletic.

В состав символической сборной Европы вошли представители самых сильных чемпионатов континента. Одним из критериев выбора стало ограничение по количеству представителей одной страны в рейтинге: не более одного игрока.

Гегемония "Манчестер Сити"

Украину в этой команде представляет лидер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Примечательно, что в символической сборной оказался и его партнер по "Арсеналу" Букайо Сака, который представляет Англию.

В сборной нашлось место и для бывших партнеров Зинченко по "Манчестер Сити". Речь идет о португальце Жоау Канселу, испанце Родри и бельгийце Кевине Де Брюйне. А атаке этой сборной может позавидовать любой тренер.

Символическая сборная лучших игроков Европы

Вратарь — Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ");

— Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"); защитники — Жоау Канселу ("Бавария"); Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Йошко Гвардиол ("Лейпциг"), Александр Зинченко ("Арсенал");

— Жоау Канселу ("Бавария"); Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Йошко Гвардиол ("Лейпциг"), Александр Зинченко ("Арсенал"); полузащитники — Родри ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария");

— Родри ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария"); форварды — Букайо Сака ("Арсенал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинг Голанд ("Манчестер Сити").

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд по голам в своей карьере.

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера Руслана Ротаня заменит один из известных специалистов. Представляем главных кандидатов.

Лондонский "Арсенал" уже готовит список футболистов, которые пополнят команду летом 2022-го года. "Канониры" нацелились на молодую звезду чемпионата Испании.