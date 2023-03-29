Зінченко та Сака опинилися в одній команді з Холандом та Де Брюйне
Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко став єдиним українським футболістом, який був включений до складу символічної збірної Європи.
Рейтинг було складено за версією авторитетного британського видання The Athletic.
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До складу символічної збірної Європи увійшли представники найсильніших чемпіонатів континенту. Одним із критеріїв вибору стало обмеження за кількістю представників однієї країни у рейтингу: не більше одного гравця.
Гегемонія "Манчестер Сіті"
Україну у цій команді представляє лідер лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко. Цікаво, що в символічній збірній опинився і його партнер з "Арсеналу" Букайо Сака, який представляє Англію.
У збірній знайшлося місце і для колишніх партнерів Зінченка з "Манчестер Сіті". Йдеться про португальця Жоау Канселу, іспанця Родрі та бельгійця Кевіна Де Брюйне. А атаці цієї збірної може позаздрити будь-який тренер.
Символічна збірна найкращих гравців Європи
- Воротар — Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ");
- захисники — Жоау Канселу ("Баварія"); Вірджил Ван Дейк ("Ліверпуль"), Йошко Гвардіол ("Лейпциг"), Олександр Зінченко ("Арсенал");
- півзахисники — Родрі ("Манчестер Сіті"), Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Джамал Мусіала ("Баварія");
- форварди — Букайо Сака ("Арсенал"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті").
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