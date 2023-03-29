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Зінченко та Сака опинилися в одній команді з Холандом та Де Брюйне

29 березня 2023 07:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко та Сака опинилися в одній команді з Холандом та Де Брюйне
Олександра Зінченка визнали найкращим футболістом України
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко став єдиним українським футболістом, який був включений до складу символічної збірної Європи.

Рейтинг було складено за версією авторитетного британського видання The Athletic.

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До складу символічної збірної Європи увійшли представники найсильніших чемпіонатів континенту. Одним із критеріїв вибору стало обмеження за кількістю представників однієї країни у рейтингу: не більше одного гравця.

Гегемонія "Манчестер Сіті"

Україну у цій команді представляє лідер лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко. Цікаво, що в символічній збірній опинився і його партнер з "Арсеналу" Букайо Сака, який представляє Англію.

Букайо Сака

У збірній знайшлося місце і для колишніх партнерів Зінченка з "Манчестер Сіті". Йдеться про португальця Жоау Канселу, іспанця Родрі та бельгійця Кевіна Де Брюйне. А атаці цієї збірної може позаздрити будь-який тренер.

Символічна збірна найкращих гравців Європи

  • Воротар — Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ");
  • захисники — Жоау Канселу ("Баварія"); Вірджил Ван Дейк ("Ліверпуль"), Йошко Гвардіол ("Лейпциг"), Олександр Зінченко ("Арсенал");
  • півзахисники — Родрі ("Манчестер Сіті"), Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Джамал Мусіала ("Баварія");
  • форварди — Букайо Сака ("Арсенал"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті").

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

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