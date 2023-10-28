Зинченко и Забарный помогли "Арсеналу" и "Борнмуту" победить

Александр Зинченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В Английской премьер-лиге прошли матчи десятого тура. В двух из них играли команды украинцев Александра Зинченко и Ильи Забарного.

Клубы украинцев выиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед"

Лондонский "Арсенал" на своем родном стадионе "Эмиратс" принимал "Шеффилд Юнайтед". С первых минут на поле вышел украинец Александр Зинченко.

У "каннониров" первые три мяча забил Нкетия, для которого это был первый хет-трик в сезоне. Затем в концовке матча голами отметились Виейра с пенальти и Томиясу. Отметим, что Зинченко отыграл весь матч.

"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед" — 5:0

Голы: Нкетиа, 28, 50, 58, Фабиу Виейра, 88, Томиясу, 96.

"Арсенал": Райя, Уайт (Томиясу, 66), Кивер, Салиба, Зинченко, Райс (Эль-Ненни, 89), Хавертц, Смит-Роу (Фабиу Виейра, 73), Мартинелли (Троссард, 66), Сака (Нелсон, 73), Нкетиа.

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм, Богл (Болдок, 71), Робинсон, Трасти, Томас, Макати (Флек, 71), Слиман (Осборн, 59), Норвуд, Винисиус, Хамер (Оне, 83), Брюстер (Арчер, 59).

Предупреждения: Осборн, 60, Богл, 70, Норвуд, 87.

"Борнмут" — "Бернли"

"Борнмут" в матче десятого тура принимал "Бернли". С первых минут на поле вышел украинец Илья Забарный.

Команда украинка пропустила на 11-й минуте после удара Тейлора, но на 22-й минуте Семенио сравнял счет.

Победу "Борнмуту" во втором тайме принес Биллинг. Для "вишен" это первая победа в нынешнем сезоне.

Украинец Забарный провел на поле весь матч.

"Борнмут" — "Бернли" — 2:1

Голы: Семенио, 22, Биллинг, 76 — Тейлор, 11.

"Борнмут": Раду, Ааронс (Смит, 85), Мифем, Забарный, Келли, Кристи, Биллинг (Ротуэлл, 82), Тавернье (Керкез, 82), Скотт, Соланке, Семеньо (Уаттара, 69).

"Бернли": Траффорд, Витиньо, О`Ши, Аль-Дахиль, Тэйлор, Гудмундссон (Редмонд, 81), Браунхилл, Каллен (Берге, 60), Зарури (Бруун Ларсен, 68), Колиошо (Ндайишимийе, 81), Амдуни (Родригес, 46).

Предупреждения: Каллен, 28, Тэйлор, 56, Аль-Дахиль, 67, Биллинг, 77, Уаттара, 84.

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