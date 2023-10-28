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Зінченко та Забарний допомогли "Арсеналу" та "Борнмуту" перемогти

28 жовтня 2023 22:00
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко та Забарний допомогли "Арсеналу" та "Борнмуту" перемогти
Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Агабекян Карен
редактор

В Англійській прем'єр-лізі відбулися матчі десятого туру. У двох із них грали команди українців Олександра Зінченка та Іллі Забарного.

Клуби українців виграли свої матчі, повідомив портал Новини LIVE.

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"Арсенал" — "Шефілд Юнайтед"

Лондонський "Арсенал" на своєму рідному стадіоні "Емірайтс" приймав "Шефілд Юнайтед". З перших хвилин на поле вийшов українець Олександр Зінченко.

У "канонірів" перші три м'ячі забив Нкетія, для якого це був перший хет-трик у сезоні. Потім наприкінці матчу голами відзначилися Вієйра з пенальті та Томіясу. Зазначимо, що Зінченко відіграв весь матч.

"Арсенал" — "Шефілд Юнайтед" — 5:0

Голи: Нкетіа, 28, 50, 58, Фабіу Вієйра, 88, Томіясу, 96.

"Арсенал": Райя, Уайт (Томіясу, 66), Ківер, Саліба, Зінченко, Райс (Ель-Ненні, 89), Хавертц, Сміт-Роу (Фабіу Вієйра, 73), Мартінеллі (Троссард, 66), Сака (Нелсон) , 73), Нкетіа.

"Шефілд Юнайтед": Фодерінгем, Богл (Болдок, 71), Робінсон, Трасті, Томас, Макаті (Флек, 71), Сліман (Осборн, 59), Норвуд, Вінісіус, Хамер (Оне, 83), Брюстер (Арчер, 59) ).

Попередження: Осборн, 60, Богл, 70, Норвуд, 87.

"Борнмут" — "Бернлі"

"Борнмут" у матчі десятого туру приймав "Бернлі". З перших хвилин на поле вийшов українець Ілля Забарний.

Команда українця пропустила на 11-й хвилині після удару Тейлора, але на 22-й хвилині Семеніо зрівняв рахунок.

Перемогу "Борнмуту" у другому таймі приніс Біллінг. Для "вишень" це перша перемога цього сезону. Українець Забарний провів на полі весь матч

"Борнмут" — "Бернлі" — 2:1

Голи: Семеніо, 22, Біллінг, 76 — Тейлор, 11.

"Борнмут": Раду, Ааронс (Сміт, 85), Міфем, Забарний, Келлі, Крісті, Біллінг (Ротуелл, 82), Таверньє (Керкез, 82), Скотт, Соланке, Семеньо (Уаттара, 69).

"Бернлі": Траффорд, Вітіньо, О`Ші, Аль-Дахіль, Тейлор, Гудмундссон (Редмонд, 81), Браунхілл, Каллен (Берге, 60), Зарурі (Бруун Ларсен, 68), Коліошо (Ндайїшимійє, 81), (Родрігес, 46).

Попередження: Каллен, 28, Тейлор, 56, Аль-Дахіль, 67, Біллінг, 77, Уаттара, 84.

Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю.

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Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.

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