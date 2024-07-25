Александр и Влада Зинченко объяснили, почему решили открыть ресторан

Александр и Влада Зинченко в Лондоне. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко стал ресторатором. Вместе с женой Владой известный футболист открыл ресторан в Киеве.

Зинченко объяснил, почему принял решение начать новый бизнес в тяжелое для страны время, на официальной странице ресторана в Instagram.

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В среду, 25 июля, Александр и Влада Зинченко рассказали о том, что открыли в Киеве ресторан под название INCH. Защитник "Арсенала" объяснил, что они с женой давно мечтали о собственном бизнесе. И приняли решение открыть его даже в сложные для Украины времена.

Александр Зинченко в тренажерном зале. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зинченко верит, что война скоро закончится

Футболист сборной Украины признался, что они с Владой давно приняли решение об открытии ресторана. Звездная пара несколько лет готовилась к этому шагу. Зинченко с женой проанализировали все риски и все же решились на этот шаг.

Александр Зинченко на тренировке в "Арсенале". Фото: instagram.com/zinchenko/

Александр и Влада хотели обзавестись местом, в котором они будут чувствовать себя дома. Для пары было принципиально, чтобы такое место появилось именно в Украине. Несмотря на то, что в стране продолжается война, футболист решился на подобный риск. Зинченко надеется, что скоро в Украине наступит мир.

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