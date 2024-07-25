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Зінченко з дружиною повернулися до Києва — футболіст відкрив в Україні ресторан

25 липня 2024 12:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Олександр та Влада Зінченко пояснили, чому вирішили відкрити ресторан
Олександр та Влада Зінченко у Лондоні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Валерій Ковалевич - Редактор

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко став ресторатором. Разом із дружиною Владою відомий футболіст відкрив ресторан у Києві.

Зінченко пояснив, чому вирішив розпочати новий бізнес у важкий для країни час, на офіційній сторінці ресторану в Instagram.

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У середу, 25 липня, Олександр та Влада Зінченко розповіли про те, що відкрили у Києві ресторан під назвою INCH. Захисник "Арсеналу" пояснив, що вони з дружиною давно мріяли про власний бізнес. І вирішили відкрити його навіть у складні для України часи.

Олександр Зінченко відкрив ресторан у Києві
Олександр Зінченко у тренажерному залі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко вірить, що війна скоро закінчиться

Футболіст збірної України зізнався, що вони з Владою давно ухвалили рішення про відкриття ресторану. Зіркова пара декілька років готувалася до цього. Зінченко з дружиною проаналізували всі ризики й все ж таки зважилися на цей крок.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко на тренуванні в "Арсеналі". Фото: instagram.com/zinchenko/

Олександр і Влада хотіли обзавестися місцем, де вони почуватимуться вдома. Для пари було важливо, щоб таке місце з'явилося саме в Україні. Попри те, що в країні триває війна, футболіст наважився на такий ризик. Зінченко сподівається, що незабаром в Україні настане світ.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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Київ спорт футбол Олександр Зінченко ресторани Влада Седан дружини футболістів

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