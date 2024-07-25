Олександр та Влада Зінченко пояснили, чому вирішили відкрити ресторан

Зінченко з дружиною повернулися до Києва — футболіст відкрив в Україні ресторан
Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко став ресторатором. Разом із дружиною Владою відомий футболіст відкрив ресторан у Києві.
Зінченко пояснив, чому вирішив розпочати новий бізнес у важкий для країни час, на офіційній сторінці ресторану в Instagram.
У середу, 25 липня, Олександр та Влада Зінченко розповіли про те, що відкрили у Києві ресторан під назвою INCH. Захисник "Арсеналу" пояснив, що вони з дружиною давно мріяли про власний бізнес. І вирішили відкрити його навіть у складні для України часи.
Зінченко вірить, що війна скоро закінчиться
Футболіст збірної України зізнався, що вони з Владою давно ухвалили рішення про відкриття ресторану. Зіркова пара декілька років готувалася до цього. Зінченко з дружиною проаналізували всі ризики й все ж таки зважилися на цей крок.
Олександр і Влада хотіли обзавестися місцем, де вони почуватимуться вдома. Для пари було важливо, щоб таке місце з'явилося саме в Україні. Попри те, що в країні триває війна, футболіст наважився на такий ризик. Зінченко сподівається, що незабаром в Україні настане світ.
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