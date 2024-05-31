Зинченко признался, что скучает по Украине

Александр Зинченко и Николай Матвиенко в самолете. Фото: скриншот YouTube

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал подготовку национальной команды к Евро-2024. Вице-капитан "сине-желтых" назвал задачу, которую поставил перед игроками главный тренер Сергей Ребров.

Зинченко посетил саммит United24 перед тем, как присоединиться к сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Александр Зинченко прибыл в лагерь сборной Украины в приподнятом настроении. Он с нетерпением ждет матчи Евро-2024, а сам турнир считает праздником. Футболист надеется подарить положительные эмоции болельщикам национальной команды и военным, благодаря самоотверженности которых игроки могут участвовать в международных турнирах.

Александр Зинченко на железнодорожном вокзале в Киеве. Фото: скриншот YouTube

Что Зинченко сказал о сборной Украины

Защитник "Арсенала" успел принять участие в саммите United24 и поговорить с амбассадором Евро-2024 Арне Фридрихом. Зинченко признался, что всегда испытывает особые эмоции, когда возвращается в Украину. Он 11 лет не был на киевском железнодорожном вокзале и почувствовал ностальгию, когда вернулся в столицу.

"Все футболисты сборной Украины очень долго ждали возможность принять участие в Евро-2024. Нас ожидают приятные эмоции, которые позволят подарить болельщикам праздник. Впереди несколько товарищеских матчей, они помогут подготовиться к континентальному первенству", — рассказал Зинченко.

Зинченко отвечает на вопросы в поезде. Фото: скриншот YouTube

Команда Сергея Реброва накануне Евро-2024 сыграет с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

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