Зінченко зізнався, що сумує за Україною

Олександр Зінченко та Микола Матвієнко в літаку. Фото: скриншот YouTube

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко прокоментував підготовку національної команди до Євро-2024. Віцекапітан "синьо-жовтих" назвав завдання, яке поставив перед гравцями головний тренер Сергій Ребров.

Зінченко відвідав саміт United24 перед тим, як приєднатися до збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Олександр Зінченко прибув до табору збірної України у піднесеному настрої. Він з нетерпінням чекає на матчі Євро-2024, а сам турнір вважає святом. Футболіст сподівається подарувати приємні емоції вболівальникам національної команди та військовим, завдяки самовідданості яких гравці можуть брати участь у міжнародних турнірах.

Олександр Зінченко на залізничному вокзалі у Києві. Фото: скриншот YouTube

Що Зінченко сказав про збірну України

Захисник "Арсеналу" встиг взяти участь у саміті United24 та поговорити з амбасадором Євро-2024 Арне Фрідріхом. Зінченко зізнався, що завжди відчуває особливі емоції, коли повертається до України. Він 11 років не був на київському залізничному вокзалі та відчув ностальгію, коли повернувся до столиці.

"Всі футболісти збірної України дуже довго чекали на можливість взяти участь у Євро-2024. На нас чекають приємні емоції, які дозволять подарувати вболівальникам свято. Попереду кілька товариських матчів, вони допоможуть підготуватися до континентальної першості", — розповів Зінченко.

Зінченко відповідає на запитання у поїзді. Фото: скриншот YouTube

Команда Сергія Реброва напередодні Євро-2024 зіграє з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

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